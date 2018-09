Votre chien occupe une place de choix dans votre famille et, en tant que maître impliqué, vous ne souhaitez pour lui que le meilleur. Son suivi de santé est primordial et nécessite bien entendu l’aide du vétérinaire, allié de la santé de votre fidèle compagnon. Mais les simples observations de votre chien, la reconnaissance de signaux d’alerte vous permettront déjà de détecter une probable déviance dans l’état de parfaite santé de votre ami canin. À vous de jouer !

Il est indispensable de connaître les signes de bonne santé de son chien. Ainsi, tout potentiel changement de comportement saura vous alerter sur l’apparition probable d’un trouble de la santé. Il ne s’agit pas de tomber dans une surveillance excessive de son compagnon, mais juste de rester attentif à des signes indicateurs clairs de son état général qui peuvent se modifier en cas de maladie.

Un chien qui est en bonne santé sera dynamique et plein de vitalité, d’une attitude enjouée et d’un regard vif et alerte. Il passera le temps adéquat au repos quotidien, de manière régulière. Son appétit est constant. À l’inverse, un chien malade aura tendance à bouder sa gamelle, même si jusque-là, l’aliment présenté semblait le combler et lui convenir.

(...)