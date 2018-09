Le groupe Blokker, en difficulté depuis plusieurs années, s’est défait de certains points de vente et a aussi cédé certaines activités (notamment dans le domaine du jouet), pour renouer avec la croissance.

Les enseignes Blokker ont aussi entamé une profonde mutation, qui passe notamment par un nouveau look, mais aussi un élargissement des catégories de produits. Ainsi, dès septembre, on y retrouvera des fournitures scolaires, des produits de puériculture, des articles pour les animaux ou encore des jeux de la Loterie nationale.

Le retailer proposera aussi des produits de nettoyage de marque distributeur.

Blokker a ainsi noué une collaboration avec la Loterie nationale en vue de vendre des billets Win for Life, Cash et Quick Pick.

La stratégie s’axe aussi sur les bonnes affaires. Le Super Deals, un rayon rassemblant les produits qui sortiront prochainement des rayons, offrira des prix bradés aux amateurs de bonnes affaires, ce qui permettra à l’enseigne de renouveler plus rapidement son assortiment.

"Les clients qui se rendront chez Blokker au mois de septembre remarqueront que l’offre est à la fois familière et complètement différente : moderne, no-nonsense et claire. Et ce, à un prix intéressant et avec des offres intéressantes. De plus, nous présenterons bientôt une astuce permettant de toujours trouver les meilleurs et plus récents produits. Mais cela ne sera annoncé que plus tard…", explique Sven Voets, directeur marketing de Blokker Belgique, à nos confrères de Gondola.

Ces changements s’inscrivent dans le cadre du plan de renouvellement que Rob Schuyt, actuel CEO de Blokker Belgique et remplaçant de Bernd Bosch, a annoncé en juin dernier.

La stratégie sera progressivement instaurée à l’ensemble des magasins Blokker, après une phase de test particulièrement concluante dans les huit points de vente de Saint-Trond (Limbourg) et de la région gantoise où ces changements ont déjà été appliqués. "C’est pourquoi ce changement d’assortiment est une étape importante dans l’évolution des autres magasins vers le nouveau concept", poursuit Sven Voets.