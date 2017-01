Consommation On se fait plaisir en cuisine quand le mercure chute.

Le week-end dernier et dans les prochains jours, la grande distribution a quelque peu adapté son assortiment aux températures extérieures.

"Avec les années, nous avons pu nous forger une solide expérience lorsqu’il s’agit d’anticiper et de faire face à des météos extrêmes, explique Hanne Poppe, responsable de la communication chez Colruyt. Nous sommes toujours préparés pour de telles situations dans nos centres de distribution."

Et cela se traduit par un assortiment plus large de produits purement de saison. "On remarque cela surtout au rayon fruits et légumes. Les agrumes sont très prisés pour les vitamines qu’ils renferment. En évaluant les tendances, nous nous rendons effectivement compte que les légumes souvent utilisés dans les potages se vendent mieux (céleri, choux, courgettes, carottes), ainsi que les citrouilles, en très forte augmentation par rapport à la même période en 2016. Mais les autres légumes d’hiver comme les champignons et les chicons connaissent aussi une augmentation des ventes quand il fait froid."

Bien d’autres produits subissent aussi les effets de la météo. "C’est notamment le cas pour les œufs. La raison est assez simple : les gens aiment faire des pâtisseries quand il fait froid."

Et se faire plaisir aussi visiblement, comme le confirme Baptiste van Outryve, porte-parole de Carrefour. "On remarque une augmentation des ventes du chocolat, mais aussi de plats typiquement conviviaux comme les raclettes ou les pierrades. Visiblement, le consommateur aime passer du temps avec sa famille et ses amis quand la météo n’est pas au beau fixe."

Se réchauffer, c’est le mot d’ordre, visiblement. "Cela passe aussi par le bois de chauffage pour faire un bon feu", ajoute Florence Maniquet, porte-parole de Delhaize. "Les consommateurs se montrent aussi prévoyants en faisant le plein de sel de déneigement au cas où la neige devrait s’inviter encore dans les prochains jours."

Difficile, cependant, de savoir si ces réserves alimentaires ou non se font dans des proportions gargantuesques. Si les distributeurs se montrent peu loquaces sur les quantités de réserves effectuées par leurs clients, ils évaluent cependant la hausse achats typiquement de saison à 10 ou 20 % selon les rayons. Avec la plus forte augmentation pour le sel de déneigement dès les premiers flocons venus. Sans surprise, d’autres produits sont quant à eux délaissés, "surtout les crèmes glacées…"