C’est désormais une institution chez nous également, même si la mode nous vient des États-Unis. Le Black Friday, qui se déroulera le 23 novembre prochain, c’est la chasse aux bonnes affaires à ne pas manquer.

En ligne, mais aussi en magasin, ce sera l’occasion de faire des achats de Noël à prix défiant toute concurrence. Mieux que les soldes, qui servent à écouler de vieux stocks, le Black Friday propose des réductions jusqu’aux objets technologiques dernier cri.

© AP Dans le top 3 des achats prévus cette année, figurent les vêtements, les chaussures et les accessoires de mode (49 %), les jeux et les jouets (36 %) et les biens techniques et électroménagers (33 %).

Nombre d’enseignes et de marques misent sur ce Black Friday. Par exemple, l’e-commerçant de mode BrandAlley proposera des réductions jusqu’à 80 % sur plus de 100 000 produits du lundi 19 au lundi 26 novembre.

La marque Nike proposera des offres exclusives sur les accessoires et les vêtements. Dans le sport aussi, Decathlon fait partie des enseignes les plus recherchées par les internautes sur Google.

D’autres distributeurs dévoilent une page internet dédiée, encore faible en contenus, comme Amazon ou Fnac.

Les grands centres commerciaux misent également sur le Black Friday pour attirer la clientèle. Au City 2, les 23, 24 et 25 novembre, un styliste de mode sera sur place pour vous distiller ses conseils vestimentaires. Un atelier et un relooking make-up seront proposés aux participants en présence d’Aurélie Van Dalen qui donnera des conseils personnalisés. Bar à bulles, cocktails, et parking gratuit pendant 2 heures sont aussi prévus.

De 18 h à 21 h, le vendredi 23 novembre, vous pourrez profiter de réductions exceptionnelles chez les commerçants du Westland Shopping d’Anderlecht, où un bar à cocktails et des DJ sets de Mademoiselle Luna et DJ Mista Key assureront l’animation.

Sur internet, on vous conseille aussi de rester au taquet. Les offres seront lancées à minuit, le 22 novembre et, pour certains, seront disponibles en quantités limitées. Faites dès lors vos repérages sans plus tarder et, pour éviter de céder à la frénésie, fixez-vous un budget à respecter, en tenant compte des éventuels frais de livraison...