Coca-Cola et la Belgique, c’est une histoire d’amour qui dure depuis plus de 90 ans. Outre le centre de recherche et développement d’Anderlecht (le deuxième plus important au monde), trois sites de production sont aussi implantés sur notre territoire. Au total, plus de 850 personnes y sont employées, mais l’impact sur l’emploi est bien plus important encore.

(...)