La récolte des olives a débuté dans les principaux pays producteurs d’huile d’olive. Après une année particulièrement difficile en 2016, où l’Espagne avait été frappée par la sécheresse, les niveaux de production sont revenus à niveau du côté ibérique. L’occasion pour l’Interprofessionnelle de l’Huile d’Olive espagnole, à travers sa marque "Olive Oils from Spain", et l’Union européenne, de partir en tournée mondiale pour promouvoir l’huile la plus exportée au monde. En Belgique, plus de la moitié de l’huile importée provient en effet d’Espagne. Sur les quelque 18.000 tonnes vendues sur notre marché, 9.500 tonnes proviennent d’Espagne.

Cette action promotionnelle a pris place à Brussels Airport et se déroulera jusqu’au 30 novembre, égayée de nombreuses dégustations. Le choix de cet important hub n’a pas été posé au hasard. Bruxelles est en effet la capitale de l’Europe, où siègent de nombreuses institutions et l’aéroport draine pas moins de 21 millions de passagers par an. Un lieu où se croisent donc, non seulement les Belges, mais aussi de nombreux étrangers.

(...)