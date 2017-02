Livrer des burgers dans une salle du casino de Spa, c’est un événement plutôt fun. Mais si Amazon, Dominos Pizza ou d’autres sociétés s’activent déjà pour livrer leurs produits dans certains États des États-Unis ou en Australie, la législation belge hésite encore quelque peu à lever les barrières. "Pourtant, nous sommes techniquement prêts", assure Didier Bertrand, de la société Drone d’image à Aywaille. "Nous voulons en donner la preuve jeudi, en livrant des burgers aux participants de la soirée au casino de Spa, mais cet événement n’est qu’une démonstration parmi tant d’autres de notre savoir-faire."

Concrètement, pour Didier Bertrand, livrer des colis, même lourds, n’est plus un problème. Encore faut-il avoir les autorisations. "La loi mise en application en avril 2016 a défini certains cadres. Et il était nécessaire de baliser la pratique. Pour des raisons de sécurité vis-à-vis de l’aviation mais aussi des personnes. Imaginez les dégâts que pourrait faire un drone qui s’écrase sur des personnes, avec ses huit moteurs et un colis de plusieurs kilos. Cela peut tuer une personne !"

(...)

