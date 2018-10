Des prix attractifs, des contrefaçons, des délais de livraison peu respectés et des frais cachés: l’envers du décor du site de vente en ligne qui fait fureur.

Wish s’est offert les services de Buffon, Neymar ou encore Pogba pour faire la promotion de son site durant la Coupe du Monde. Un fameux coup de projecteur sur le géant de l’e-commerce chinois qui inonde aussi les réseaux sociaux d’offres plus alléchantes les unes que les autres. Mais derrière un business florissant, les pratiques jugées parfois trompeuses sont légion.

Sur Wish, on trouve de tout ou presque en matière de vêtements, produits high-tech ou encore jouets. La première chose qui frappe, ce sont les remises annoncées. Cette plateforme américaine a été envahie par les marchands chinois qui font fi des pratiques commerciales européennes. La publicité trompeuse est le premier exemple. Ainsi, certains produits sont affichés à des prix totalement gonflés, histoire de faire miroiter une réduction qui l’est tout autant. Sur ce point, Wish assure ses arrières, comme en atteste la foire aux questions sur le site. “Wish ne peut garantir ou assurer que le vendeur offre ou vend l’article au prix barré”, précise le site.

Les contrefaçons sont aussi un véritable fléau sur Wish. Il suffit de faire une recherche sur “iPhone” pour se voir proposer une multitude d’appareils y ressemblant comme deux gouttes d’eau et proposés à des prix défiant toute concurrence. Ce modèle, affiché avec une réduction de 95% est commercialisé à 41 € au lieu de 868 €! Tentant, n’est-ce pas? Sauf que l’annonce se garde bien de mentionner le nom iPhone et que ce n’est qu’une pâle copie qui vous parviendra. Pour autant qu’elle fonctionne et passe entre les mailles des services de douane, vous en serez quitte de 41 € pour un produit bas de gamme.

Ce n’est pas le seul exemple de contrefaçons. Le site en regorge et vous vous exposez donc à de sérieux déboires si votre colis est intercepté. Outre la confiscation du produit acheté, vous risques une solide amende et des poursuites. De nombreux petits malins se sont déjà laissé tenter et ont commander plusieurs exemplaires, se disant qu’ils pourraient facilement en faire commerce et gagner un peu d’argent. Mais ces commandes multiples passent rarement au travers des filets des services de douanes, particulièrement attentifs aux envois provenant de Chine.

La clarté des offres fait aussi souvent défaut. Ainsi, plusieurs clients croyant avoir smartphone dernier cri à prix plancher se sont retrouvés avec... une coque pour smartphone. De même, cette offre pour une Playstation 4 dont le prix devrait suffire à attirer l’attention, cache en réalité des autocollants pour personnaliser des manettes! Cliquer sur l’achat immédiat sans consulter la fiche produit, c’est l’assurance de se faire arnaquer.

Enfin, et c’est peut-être encore plus grave que le fait de se faire gruger, de nombreux produits présentent un réel danger pour le consommateur. En matière de jouets, particulièrement, où les normes européennes sont allégrement bafouées par certains commerçants.

Quant aux délais de livraison, si Wish ne cache pas qu’ils sont relativement longs (30 jours en moyenne), dans les faits, certains consommateurs ont attendu bien plus longtemps encore que les délais affichés. En définitive, ne cédez pas aux offres trop alléchantes, vous n’en recueillerez que de la déception. Ce qui ne signifie pas que tout ce qui est vendu sur Wish est de mauvaise qualité, contrefait ou dangereux, mais n’attendez simplement pas monts et merveilles d’un produit vendu (beaucoup) trop bon marché.