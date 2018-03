Dans le courant de la décennie précédant la crise, entre 1997 et 2007, les prix de l’immobilier bruxellois - qui ne s’en souvient pas ? - ont terriblement augmenté. Celui d’une maison d’habitation a été multiplié par 2,5, voire par 3. Quasiment pareil pour un appartement ou une maison de rapport. A contrario, et même si la décennie suivante accuse des hauts et des bas, au final, les prix sont restés stables. Ce sont les géomètres-experts immobiliers bruxellois qui le disent, sur base de statistiques bien plus précises que celles des notaires, des agents immobiliers ou de l’administration.

(...)