La question de l'internaute :

"Je souhaite mettre en location un bien situé en bordure de la capitale. La maison unifamiliale en mitoyenneté se trouve dans un quartier paisible à moins d’un kilomètre d'un centre urbain et commercial. Le lieu a fait l’objet en 2013 de travaux d’extension. Il y a cinq chambres. Toutes les pièces viennent d’être repeinte. J’en voudrais un certain prix. Me conseillez-vous de passer par une agence spécialisée quitte à perdre un mois de loyer ? Je voudrais louer au plus vite, sans avoir le couteau sous la gorge. Merci"

Notre réponse :

Avant tout, ce qu’il convient de définir, c’est le prix réel de la location. Souvent, un propriétaire qui souhaite mettre son bien en location ou en vente en espère un prix au-dessus du marché. Compte tenu de la description faite dans cette question, le propriétaire estime que son bien à toutes les qualités requises pour intéresser rapidement des locataires potentiels (quartier paisible, proximité de Stockel et de ses commerces, travaux et peintures), mais attention de ne pas surestimer la valeur de ces atouts...