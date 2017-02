Vivre en appartement ne rend visiblement pas heureux. À en croire l’étude menée pour le compte de Reynaers Aluminium, 38 % des Belges qui résident dans ce type de logement ne sont pas heureux. Les locataires sont, si l’on peut dire, logés à la même enseigne puisqu’ils sont également 39 % à ne pas être pleinement épanouis dans leur habitat. En comparaison, 20 % des habitants d’une maison unifamiliale et 14 % des propriétaires affichent le même pessimisme.

Ce qui dérange avant tout, ce sont les nuisances sonores (34 %). Mais la mauvaise qualité de l’air (28 %), les risques liés à la circulation (26 %), le manque d’intimité (26 %) et les problèmes de voisinage (25 %) minent également le moral de manière importante.

Hors emplacement et entourage, les personnes mécontentes de leur logement le sont essentiellement à propos des finitions et de l’isolation phonique (41 %), de la domotique, de l’isolation de la pluie et du vent (34 %), et de l’état ou du niveau général du bâtiment (32 %).

Ce qui inquiète également, c’est que cette insatisfaction dans le logement a des répercussions sur la vie en général. Parmi les répondants qui affirment être heureux de leur logement, deux tiers le sont également dans la vie.

On est en revanche moins surpris de constater que deux Belges sur trois rêvent d’une villa quatre façades et seulement un sur cinq opterait pour un appartement. Au-delà de ce rêve de plus en plus inaccessible, des critères d’efficience énergétique, de confort et de finition les combleraient réellement. L’aménagement, un quartier verdoyant et une belle luminosité sont aussi des facteurs importants.

Si l’on se penche sur les quelque 25 % de répondants se déclarant heureux dans leur logement, on constate qu’ils sont à 90 % propriétaires et qu’un sur deux réside dans une maison quatre façades.

Quant à savoir quel style rend heureux, il semble que cela n’ait pas beaucoup d’influence. Le moderne attire un répondant sur trois, le rural un sur cinq, le classique un sur dix et pour 25 % des sondés, cela n’a aucune importance.

La maison du futur sera... en carton

A priori, construire une maison en carton a de quoi effrayer. Cela pourrait davantage faire penser à une cabane pour les enfants mais le concept développé par la firme Fiction Factory n’a rien d’une vulgaire construction éphémère. Au contraire, les procédés techniques utilisés pour bâtir cette maison en carton lui garantissent une durée de vie d’une centaine d’années.

L’aventure commence en 1989 pour la firme, spécialisée dans la fabrication de meubles et de stands. Puis, forte de cette expérience, est née l’envie de bâtir des maisons, baptisées Wikkelhouse. Fiction Factory a trouvé le moyen de fabriquer des modules en carton qui, assemblés les uns et les autres, permettent de construire une véritable maison.

La solidité des murs n’a en effet rien à envier à la construction traditionnelle. Les murs de chaque module sont composés de 24 rames de carton recyclé liées entre elles par une colle écologique, le tout recouvert d’un enduit imperméable et de lambris garantissant une étanchéité irréprochable !

Au final, un module représente une surface de 5m2, fait 3,5m de haut et pèse 500 kg. Prix d’un module : 3.900 euros. L’acheteur peut en associer autant qu’il le souhaite sur n’importe quel terrain !

Outre son prix attractif, la Wikkelhouse regorge d’atouts. En effet, aucune fondation n’est requise, elle présente des performances acoustiques inégalées et des qualités isolantes optimales. Sans compter qu’elle est trois fois plus écologique qu’une construction traditionnelle. Avec une durée de vie de 100 ans et une composition en matériaux 100 % recyclables, elle s’inscrit parfaitement dans les objectifs écologiques de notre ère.

Avec des modules de 5 mètres carrés au prix de 39.000 €, il ne coûtera donc 39.000 € pour une maison de 50 mètres carrés, que l’on peut implanter partout. Notez que pour une finition totale, c’est-à-dire une Wikkelhouse comprenant un séjour, une cuisine, une salle d’eau et une chambre, le coût total est de 70.000 €.

Cerise sur le gâteau, l’entreprise vous livre sur le lieu de construction et votre maison est assemblée en moins de 48 heures. Sans fondation, comme on l’a précisé, il est aussi possible de déplacer cette construction en moins de deux jours. De quoi satisfaire les esprits nomades…