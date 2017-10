Un syndic d’immeuble, ça coûte souvent un bras. Et si la majorité œuvre en bon père de famille, les affaires de syndics peu scrupuleux sont légion devant les tribunaux. Il n’est dès lors guère étonnant de constater que près d’une copropriété sur deux est gérée par l’un des copropriétaires ou un proche.

Pour ces personnes bénévoles, il n’est cependant pas toujours aisé de s’en sortir dans les nombreuses démarches de gestion. Sur base de cette constatation, EasySyndic, le premier syndic belge spécialisé dans la gestion de petites copropriétés, lance un nouveau service en ligne, tout particulièrement développé pour venir en aide à ces syndics bénévoles; une première en Belgique. Grâce à SyndicYourself, les syndics bénévoles reçoivent des conseils personnalisés via un système de chat et ont facilement accès à des documents type.

"Nous nous sommes rendu compte que, dans de nombreux petits immeubles, c’est souvent un bénévole qui joue le rôle de syndic, qu’il soit un des copropriétaires ou même quelqu’un de la famille. Ce service va réellement soulager ceux qui ne savent pas vers qui se tourner, au vu des coûts d’un syndic professionnel. En effet, ne pas faire appel à un syndic professionnel réduit souvent le montant des charges annuelles de façon considérable" , explique Julien Vertenueil, gestionnaire de la nouvelle plateforme.

Cependant, ces bénévoles doivent faire face à des procédures parfois complexes, et cela dans des domaines très variés (technique, comptable, juridique, etc.). Derrière la création de SyndicYourself se trouve justement la volonté de simplifier toutes ces démarches. Pour un coût annuel à partir de 75 €, les syndics bénévoles utilisant la plateforme peuvent avoir accès à toute une série d’outils : un guide explicatif du fonctionnement d’une copropriété (rôle du syndic, cadre légal et statuts, définition des parties communes et privatives, etc.), des documents type (PV des assemblées générales, canevas de déclaration de sinistre, etc.) et un carnet d’adresses de prestataires spécialisés.

En outre, les utilisateurs peuvent réaliser en ligne les décomptes de la copropriété grâce à un outil simple permettant d’assurer la gestion financière et comptable de la copropriété et d’envoyer automatiquement les décomptes individuels à chaque propriétaire de l’immeuble.