Le prix de l'essence baissera légèrement mardi, indique lundi le SPF Economie. Pour un litre d'essence 95 RON, le prix maximum du litre sera de 1,5150 euro, soit une baisse de 1,6 centime. Le prix de la 95 RON E10 sera de 1,5170 le litre, soit 2,3 centimes de moins. Le consommateur devra en outre débourser 1,5940 euro au maximum le litre pour de l'essence 98 RON (-1,6 centime). La 98 RON E10 sera aussi moins chère (1,6030 euro, - 1,6 centime). Le prix du gasoil de chauffage sera en hausse mardi. Pour des commandes de 2.000 litres et plus, le prix du gasoil sera de 0,7149 euro (+1,42 centime) et pour des commandes de moins de 2.000 litres, le prix maximum atteindra 0,7429 euro (+ 1,43 centime). A la pompe, le litre de gasoil sera 0,8430 euro (+ 1,4 centime).

Pour une commande de plus de 2.000 litres de gasoil de chauffage 50S, le prix maximum sera de 0,7110 euro, soit une hausse de 1,75 centime. Pour une commande de moins de 2.000 litres, le prix sera de 0,7390 euro, soit 1,75 centime de plus. Enfin, pour un litre à la pompe, le consommateur devra débourser 0,8380 euro, soit 1,8 centime de plus.

Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.