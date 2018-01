Les prix maximum de l'essence et du gasoil de chauffage augmenteront mercredi, annonce mardi la Direction générale Energie du SPF Economie.

Dans le détail, le prix augmentera de 0,028 euro pour les essences 95 et 98, avec un montant maximal de respectivement 1,4310 et 1,5100 euro le litre. Les versions E10 de ces carburants augmenteront, elles, de 0,021 euro le litre pour la 95 (prix maximal: 1,4400) et de 0,027 euro pour la 98 (1,5180).

Le prix maximum du gasoil de chauffage 50S atteindra lui 0,6483 euro le litre et 0,6210 euro le litre pour une commande à partir de 2.000 litres. Dans les deux cas, l'augmentation est de 0,0007 euro. A la pompe, ce produit en coûtera au maximum 0,7450 euro le litre (+ 0,001 euro).