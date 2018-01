Malgré une relance économique et un usage grandissant des appareils électriques, la consommation d'électricité en Belgique a à nouveau légèrement diminué l'année dernière, indique la VRT samedi sur la base de chiffres non encore validés du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, Elia. Cela pourrait s'expliquer par une utilisation plus efficace de l'énergie.

Les premiers chiffres d'Elia indiquent que la Belgique a consommé 86,3 millions de Mégawattheures (MWh), contre 86,4 millions l'année précédente. Jusqu'en 2008, la consommation électrique augmentait en Belgique, mais la tendance s'est inversée depuis la crise économique. Seuls les gros consommateurs industriels, directement connectés au réseau haute tension, ont utilisé plus de courant l'année passée. Mais cette hausse est compensée par une diminution chez les autres consommateurs, soit les familles, les PME, etc. La principale source d'électricité en 2017 était le nucléaire, suivi par les centrales électriques au gaz. Quelque 14% de notre électricité provenaient du renouvelable. La Belgique a par ailleurs importé l'an dernier 16% de son électricité, ce qui est également plus ou moins équivalent à l'année précédente. Pour les experts, ce statu quo est lié à l'efficacité énergétique, grâce notamment à l'isolation et à l'éclairage LED.