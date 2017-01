Le secteur automobile en est complètement mordu.

La tendance est amorcée depuis plusieurs années mais c’est la première fois qu’elle est aussi criante sur le Salon : tous les constructeurs ont leur SUV ! Rien que dans le Palais 11, dédié au groupe allemand VW, on en compte plus de dix : les nouveaux Seat Ateca et Skoda Kodiaq (le grand crossover de Skoda nous a bluffés, et semble destiné à une très belle carrière), les VW Tiguan et Touareg, les Audi Q2, Q3, Q5, Q7 et Q7 e-tron et les Porsche Macan et Cayenne. Chez Peugeot, idem. Les nouveaux 3008 et 5008 sont les stars de l’impressionnant stand de la marque au Lion (alors que le cousin Citroën de chez PSA, qui défend pourtant une voiture très importante avec la nouvelle C3, se contente d’un espace nettement plus réduit). Le 5008, ex-monospace un peu pataud, s’est mué en crossover dynamique et audacieux. Pour rester chez les Français, les nouveaux Scénic et Grand Scénic et leurs roues de 20 pouces, s’embarquent sur la même voie. Si l’on monte en gamme, le nouveau GLA restylé (le petit SUV de chez Mercedes), le Maserati Levante, les XC60 et XC90 chez Volvo, le Jaguar F-Pace, la série X chez BMW s’octroyent une belle place sur leur stand respectif également. Enfin, les asiatiques sont loin d’être sur le plan du SUV : après le succès de son Vitara (la plus vendue de son catalogue en 2016, derrière la Swift), Suzuki présente au Salon sa toute chaude Ignis, crossover abordable et de taille modeste. Hyundai met toujours en avant le SUV le plus vendu de l’année écoulée (le Tucson) tandis que le Toyota CH-R déborde de qualités et que la Kia Niro est une alternative plus que cohérente au Sportage.

