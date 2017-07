Les vacances, c’est sacré pour les Belges. C’est même un des postes budgétaires auquel il ne touche généralement pas d’année en année. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne modifie pas ses habitudes et n’aspire pas à de nouveaux modes de voyage.

Alors que, pour les juillettistes, la fin des vacances approche, les aoûtiens sont quant à eux dans les starting-blocks. Le site de petites annonces 2ememain.be en a profité pour mener l’enquête et déterminer ce que recherche le vacancier belge.

L’enquête présente les attentes des vacanciers belges. Le confort est un des premiers critères. Près de 9 Belges sur 10 s’attendent au moins à un vrai lit (87,1 %) et à une salle de bains privative (88 %) dans leur location de vacances. L’air conditionné fait également partie de la liste de souhaits de plus de 6 vacanciers sur 10 (62 %).

En vacances, le Belge n’a visiblement pas l’intention de passer son temps en cuisine. La moitié des personnes interrogées profite en effet de la formule demi-pension ou pension complète (50 %). Un service petit-déjeuner est un must pour 6 vacanciers sur 10 (61 %). Les femmes (65 %) y semblent d’ailleurs plus sensibles que les hommes (55 %).

Et si 1 Belge sur 4 envisage le camping, ce n’est visiblement pas dans l’optique de planter sa tente. Les vacances au camping n’ont pas uniquement pour frein la peur de manquer d’équipements qualitatifs. Les vacanciers belges sont apparemment très attentifs à leur intimité, et ne s’imaginent pas pouvoir partager des sanitaires communs.

Les chiffres de 2ememain.be montrent que les Belges sont surtout à la recherche d’un mobilhome ou d’une caravane plutôt que d’une tente et de matériel de camping. "Cela ne m’étonne pas de voir que les vacanciers belges considèrent leurs vacances comme un moment de détente, garanti par le luxe nécessaire dans leur logement ou leur hôtel. Et cela n’est pas différent lorsque l’on s’intéresse aux campeurs. Ces derniers semblent surtout à la recherche de vacances où ils ne devront pas sacrifier leur confort. Par rapport à l’année dernière, cela se traduit sur 2ememain.be par deux fois plus de visiteurs à la recherche d’un mobilhome ou d’une caravane, et 40 % de réactions supplémentaires sur ce genre d’annonces. En comparaison avec les pays voisins du nord de la Belgique, nous constatons que les campeurs belges ne partent pas encore en majorité avec une tente", explique Petra Baeck, porte-parole de 2ememain.be.

Pour les campeurs, l’aventure n’est pas l’une des raisons principales d’aller camper. Le prix modique, le fait d’être en extérieur et la liberté d’aller et venir comme on l’entend sont les raisons principales qui motivent les campeurs à opter pour cette formule.