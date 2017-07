Abonnés N.Ben. et L.C.C.

Un été beau et chaud. C’est tout ce qu’on peut vous souhaiter en ce début juillet. Mais pour passer de belles vacances sans soucis, au-delà d’une trousse bien garnie de crèmes solaires et autres produits incontournables, mieux vaut se prémunir aussi des dangers auxquels on ne songe pas toujours.

En ce début d’été, le centre antipoisons vous livre une série de conseils à suivre précieusement sur la plage ou dans le jardin, notamment. Nous en avons rajouté quelques autres, toujours bons à retenir.

Du barbecue à ne pas placer sous la véranda ou dans le garage par mauvais temps, aux tatouages éphémères et tendances à éviter comme souvenirs de vacances, en passant par la bonne méthode pour ouvrir votre pot de comprimés de chlore, voici donc quelques gestes simples à adopter cet été, histoire de n’en garder que de bons souvenirs.





La chenille processionnaire

Parmi les dangers sur lesquels le centre antipoisons veut attirer votre attention cet été, on compte celui de la chenille processionnaire. Gare à son contact. " Les poils de la chenille processionnaire provoquent une réaction urticante ou de l’urticaire, une éruption cutanée douloureuse avec de fortes démangeaisons. Une intervention médicale est souvent nécessaire. Les poils urticants pouvant persister des années après la disparition de la chenille, l’intervention d’un professionnel est préférable pour éradiquer les nids "; précise le centre antipoisons. En cas de contact, évitez surtout de toucher vos yeux, insiste le docteur Demarque.





Les égarements

Chaque année, rien qu’à la côte belge, on déplore des centaines de cas d’enfants perdus. Des égarements de quelques minutes parfois mais non sans conséquences. Pour éviter de telles mésaventures qui peuvent très vite tourner au cauchemar, tant pour les enfants que pour les parents, prenez soin d’équiper votre progéniture de bracelets indiquant un numéro où vous joindre. Cela vous évitera bien des frayeurs inutiles.

(...)