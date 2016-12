Alors que les vacances de Noël battent leur plein, certains ont déjà l’esprit tourné vers les prochains départs. "Il ne faut pas oublier que l’hiver n’a démarré que le 21 décembre. C’est donc à Carnaval que les skieurs profiteront réellement des pistes", explique Koen van den Bosch, porte-parole de Thomas Cook/Neckermann.

Et ce même si la montagne n’a pas été boudée durant la première semaine de Noël, en dépit du risque de se retrouver sur des pistes peu ou pas enneigées. "Les vacanciers ont bien conscience de ce risque et ils optent depuis plusieurs années déjà pour des stations plus élevées, là où la neige est généralement au rendez-vous. Et si ce n’est pas le cas, ces stations sont équipées de canons à neige et autres dispositifs pour que les plaisirs de la glisse soient assurés."

Au final, très peu de Belges font dès lors usage de la garantie neige. "Nous n’avons eu que six dossiers à traiter depuis le 23 décembre. Et pour chaque cas, une solution a été trouvée."

La véritable affluence sur les pistes, c’est donc à Carnaval qu’on l’attend. "C’est une tradition. On est alors au cœur de l’hiver et toutes les conditions sont réunies pour un enneigement optimal."

Si vous n’avez pas encore réservé, il n’est pas trop tard mais vous ne devrez pas vous montrer trop exigeant. "On constate depuis plusieurs années que les gens réservent très tôt. Ils veulent avoir le choix et la liberté du choix. Cela vaut aussi bien pour le ski que les vacances au soleil. Destination, type de logement, situation (au pied des pistes, par exemple) sont des critères devenus primordiaux. Ceux qui n’ont pas encore réservé n’auront dès lors plus cette liberté de choix. À Noël par exemple, les séjours aux Canaries et dans le sud de l’Espagne ont été très prisés. À tel point qu’en dernière minute, il ne nous restait plus que 48 places. C’est du jamais vu."

Et contrairement aux idées reçues, attendre la dernière minute n’est pas plus avantageux. "Lorsqu’on compare les tarifs, les meilleures offres sont clairement les plus hâtives. Dans 98 % des cas, et pour autant qu’il reste des disponibilités en dernière minute, les tarifs sont plus intéressants en réservant tôt que deux semaines avant le départ."

Si le ski est très prisé à Carnaval et à la première semaine de Pâques pour autant que les vacances tombent tôt, de nombreux Belges optent aussi pour le soleil. "Les Canaries et les Baléares, de même que le sud de l’Espagne, restent des valeurs sûres. Elles offrent une météo clémente et un rapport qualité-prix très apprécié. Mais on observe aussi un beau redressement de l’Égypte et de la Turquie, même si cette augmentation des réservations n’est pas inattendue dans la mesure où la situation géopolitique a fortement perturbé la saison l’an passé. Enfin, le Cap-Vert confirme une fois de plus une tendance amorcée ces dernières années."