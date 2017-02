Comme un air de vacances au Heysel

À peine entré dans le palais 4 du Heysel, ça sent bon les vacances. Les badauds se pressent le long des allées formées par les stands.

Envie d’un voyage hors du commun à l’autre bout du monde ou d’un city trip dans l’une des capitales que compte l’Europe ? Besoin d’un billet d’avion, de renseignements sur une croisière ou un coffre de toit pour sa voiture ? Le salon des vacances est l’endroit où il faut être ce week-end.

Sorte de grande foire de documentation et d’information sur les vacances, le salon du même nom répond à vos questions.

Compagnies aériennes, tour-opérateur, ambassades, office du tourisme, représentants d’hôtel, tous les acteurs du secteur sont présents quel que soit le type de vacances recherchées.

Les hôtesses et stewards assis derrière leurs stands répondent à vos questions. La plupart des échoppes proposent des petites douceurs culinaires de la région qu’ils présentent. Certains offrent d’autres possibilités. Ainsi, une structure à roulettes disposée face à un écran permet aux passants de se lancer dans un slalom à ski, comme s’ils y étaient.

Jess et Stefan sont venus avec une idée bien précise. Pour leur prochain voyage, ils désirent partir en Alaska : "On cherche le stand des États-Unis pour obtenir de la documentation." Toutefois, le couple n’exclut pas d’autres idées de destination.

D’autres sont venus pour faire de bonnes affaires et profiter des conditions salon. Martine et Michel viennent de réserver leur voyage de rêve, une croisière dans les Caraïbes. "C’était un prix intéressant, 199 € pour la croisière. On cherchait le vol pour aller jusque-là, on vient d’en trouver un à 400 €. Alors que ça vaut 1.000 € un vol comme ça."

Qu’on y vienne pour chercher de l’inspiration ou pour réserver des tickets à bon prix, le salon des vacances satisfait ceux qui souhaitent rêver à leurs prochains congés.