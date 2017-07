Avec 8.000 hectares de verdure, Bruxelles est l’une des villes les plus vertes au monde. Un chiffre élevé qui s’explique notamment par la présence de la forêt de Soignes et d’autres immenses espaces verts comme le parc régional de la Pede, le domaine royal de Laeken et les étangs de la Woluwe. La capitale comprend aussi une kyrielle de parcs de quartier dont la biodiversité est impressionnante !

Depuis quelques années, une boucle permet de relier, à pied ou à vélo, une grande partie de ces espaces verts. Baptisé Promenade verte, ce parcours de plus de 60 km en bordure de la Région bruxelloise reste encore trop méconnu. Il s’agit pourtant d’une façon originale et très agréable de visiter la capitale tout en prenant une grande bouffée d’air frais. La Promenade verte peut être empruntée à n’importe quel endroit du parcours, dans un sens comme dans l’autre. Un balisage discret mais efficace permet de profiter pleinement de la balade sans avoir le nez perdu dans une carte.

Il n’y a bien entendu aucune obligation à parcourir la Promenade verte dans sa totalité. Celle-ci est d’ailleurs divisée en sept tronçons de moins de 10 km qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Celui de la vallée de la Woluwe est, à nos yeux, l’un des plus agréables. En le pratiquant dans le sens des aiguilles d’une montre, on passe des magnifiques étangs à l’ancienne ligne de chemin de fer Bruxelles-Tervuren réhabilitée en promenade cycliste et piétonne.

Une fois sur Auderghem, on rejoint le parc Seny en passant au travers du Clos des Pommiers Fleuris, un adorable quartier de petites maisons traversé par la rivière de la Woluwe. Dans ce lieu aussi adorable qu’inattendu, même les Bruxellois se sentent en général dépaysés !

Selon les envies , on opte pour l’un ou l’autre tronçon. Dans le nord de Bruxelles, la Promenade verte vous emmènera sur le plateau du Heysel et aux abords du Domaine royal. À l’ouest, les tronçons de la Vallée du Molenbeek et du Pajottenland vous feront découvrir des paysages ruraux insoupçonnés. Au sud, le parcours qui alterne forêt de Soignes et villas cossues d’Uccle est également incontournable !