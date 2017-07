Avec le domaine provincial d’Hélécine, le lac de Genval, le château de La Hulpe ou encore le parc de la Dodaine de Nivelles, le domaine du Bois des Rêves, à Ottignies, fait figure de véritable poumon vert dans une province du Brabant wallon à l’urbanisation galopante.

Il faut dire que ses 67 hectares de végétation luxuriante et ses 17 kilomètres de sentiers balisés (dont une piste santé de 1.500 mètres et quinze obstacles) situés à un jet de pierre de Louvain-la-Neuve - et donc de Bruxelles - constituent une véritable attraction incontournable pour les amateurs de promenades et de nature dans la Jeune Province.

Mais le domaine du Bois des Rêves, créé en 1971, ne se limite pas à une simple forêt dans laquelle il est paisible de se promener : les pêcheurs ont la possibilité de s’adonner à leur sport favori dans le grand étang tandis qu’une piste de VTT a été récemment aménagée. Et elle est utilisée depuis quelques années pour les championnats de Belgique de la discipline.

Le Bois des Rêves, c’est aussi sa superbe piscine qui attire, chaque été, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il faut dire qu’elle est l’une des rares piscines publiques en extérieur du Brabant wallon. De quoi profiter d’un petit peu de bronzette sur l’herbe lorsque les enfants s’amusent dans l’eau.

Et ils ont de quoi : les plus petits peuvent profiter d’une pataugeoire allant de 10 centimètres à 40 centimètres de profondeur tandis que les plus grands peuvent s’amuser dans un bassin de 60 centimètres en petite profondeur à 1,40 m en grande profondeur.

Petit conseil toutefois : évitez les chauds week-ends d’été si vous comptez vous y prélasser, la piscine étant très prisée les samedis et dimanches ensoleillés. Préférez-leur les jours de la semaine, beaucoup plus paisibles.

Non loin de là , le Bois des Rêves dispose aussi d’une agréable plaine de jeux, récemment rénovée, avec des balançoires, parcours acrobatiques, ponts de singe et toboggans adaptés à chaque âge.

Enfin, pour les personnes qui souhaiteraient passer toute la journée dans le cadre bucolique du Bois des Rêves, une cafétéria restaurant est accessible toute la journée tandis que six barbecues abrités sont à disposition des visiteurs sur réservation, tant pour des fêtes professionnelles que privées pour un maximum de 20 personnes bien qu’il existe un emplacement de 60 personnes à 120 personnes maximum.





En Pratique

Durant l’été, le domaine provincial du Bois des Rêves est ouvert tous les jours au public, de 6 à 21 h. Un parking de 375 places et un autre de 405 places sont accessibles au prix de 1 € pour moins de 4 heures et 2 € pour plus de 4 heures. Attention, ceux qui voudraient économiser en se garant le long de la rue sont sujets à des amendes !

La piscine, elle, est accessible tous les jours, jusqu’au 31 août, de 10 à 18 h. Une petite cafétéria y est accessible. L’entrée de la piscine est au prix de 5 € la journée pour les plus de 12 ans et 3 € pour les plus petits. Le port du short est interdit. Prévoyez donc un maillot de bain classique.

En savoir plus:

Adresse : Allée du Bois des Rêves 1 à Ottignies.

Site Web : www.boisdesreves.be