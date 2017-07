Occuper ses enfants durant les congés estivaux peut s’avérer une véritable gageure lorsque l’on n’a pas l’occasion de partir à l’étranger. Une fois les stages et les séjours en colonie passés et que les valeurs sûres (parcs d’attractions, zoos, week-end à la mer…) sont épuisées, les parents se retrouvent souvent à cours d’idées. Et désespèrent de voir leur progéniture les yeux rivés sur les écrans de télévision, d’ordinateur ou de smartphone.

En Brabant wallon, l’une des solutions proposées consiste à emmener ses enfants dans des fermes pédagogiques. On en retrouve plusieurs dans la Jeune Province, dont une du côté de Genappe : la réputée Ferme de la Vallée. Depuis 1993, Françoise, Hubert et leur équipe d’animateurs chevronnés proposent aux enfants de se plonger, de manière ludique, dans le monde des animaux.

"À travers les soins quotidiens des animaux de la ferme, la fabrication et la transformation des produits fermiers, les ateliers manuels et les jeux éducatifs, la ferme pédagogique nourrit plusieurs objectifs, précisent les responsables sur leur site Internet. Parmi ceux-ci, il y a le fait d’éclairer l’enfant sur l’origine de ce qui le nourrit, de lui montrer la relation entre les produits de la ferme, les animaux d’élevage, le potager et notre alimentation, d’amener les enfants à explorer, à connaître et à respecter l’environnement ou encore de leur apporter des connaissances sur la nature et les liens profonds qui l’unissent à l’homme."

Tout cela à travers des activités ludiques qui permettent de capter l’attention des enfants durant toute la journée. Ainsi, au sein de la ferme de la Vallée, les enfants peuvent apprendre à fabriquer un nichoir ou un hôtel à insectes, à fabriquer leur propre pain et leur propre jus de pomme, à fabriquer du beurre ou encore à comprendre le cycle de l’eau.

En période de tonte, les plus chanceux pourront même s’essayer à la tonte des ovins. Durant tout l’été, un labyrinthe de maïs est également accessible. De quoi ajouter encore un peu plus de ludique à une journée qui devrait émerveiller les enfants.

"L’objectif est de faire découvrir au public, par une participation active, la réalité vécue au quotidien d’une exploitation agricole de type familiale, où le végétal, l’animal et l’homme vivent en harmonie. Le parcours éducatif est destiné à développer chez l’enfant le goût de l’observation et la curiosité intellectuelle au travers d’un programme d’activités à la carte."