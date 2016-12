Il existe des endroits sur terre qu’on aimerait se garder pour soi-même. Des petits coins protégés qui vous confèrent une forme de fierté, celle d’être un rare récipiendaire d’un secret bien caché. La Bosnie et plus précisément sa province du sud, l’Herzégovine, offre ce genre de plaisir. Dans un décor montagneux, non loin de la côte Adriatique, la pointe bosnienne est un joyau que se partagent certains connaisseurs.Les touristes n’y affluent pas encore en masse, offrant à ce petit pays des Balkans une nature chatoyante et un calme particulièrement reposant si rare en Europe. L’air y est pur, le silence précieux. Et petit détail qui ajoute aux charmes, les Bosniens sont particulièrement ravis de voir des touristes curieux de découvrir la riche culture de cette patrie tant décriée depuis la guerre.

Petit point d’histoire, la pointe de cette ancienne région yougoslave, l’Herzégovine, tient son nom du mot duché. Herzog signifie duc. Littéralement Herzégovine signifie les terres de l’Herzog.



Une perle tapie dans la vallée

La ville la plus touristique s’appelle Mostar et est tristement célèbre pour la destruction de son pont pendant la guerre des Balkans. Le pont a depuis été reconstruit et offre un panorama grandiose sur la vallée et permet aux têtes brûlées de sauter dans le fleuve depuis sa cime. Le Quartier du Vieux pont de la vieille ville de Mostar est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Le sud bosnien partage avec le Montenegro ce relief accidenté et un climat à la fois influencé par la Méditerranée et par un climat continental doux. Il y fait agréable presque toute l’année. La deuxième grande cité s’appelle Trebinje. Douce et chaleureuse, elle offre la particularité d’être sise à 30 km de la mer Adriatique et Dubrovnik et, vers l’est, à 30 km des stations de ski.



Il y fait bon vivre et bon manger

Un peu partout dans la région, poussent des agrumes, de la grenade ou des figues de barbarie. Le climat étant clément, la Bosnie-Herzégovine offre une cuisine locale basée sur le terroir. Les mets sont souvent copieux, les viandes favorites sont le mouton et la chèvre mais vous pourrez aisément trouver du porc (si, si) ou du bœuf. Les plats souvent mijotés rappellent notre pot-au-feu. L’Herzégovine est une région de cuisine, et point très appréciable, pour 5 ou 6 euros en moyenne vous aurez un très bon repas au restaurant. Pour terminer votre repas, les restaurateurs du coin vous serviront un café turc (non filtré).

En toute honnêteté, contrairement à l’image renvoyée par les Balkans dans nos pays, la Bosnie est paisible (le taux de criminalité y est plus bas qu’en Europe), accueillante, douce, savoureuse et généreuse. C’est un secret qu’on était obligé de divulguer.









Découvrez les Balkans Autrement

Alors que les bateaux de croisière vomissent les touristes sur les côtes croates, la Bosnie, elle, reste un peu protégée mais de vénales politiques touristiques pourraient vite changer la donne.

Un réseau d’initiatives locales, issu de six pays de l’ex-Yougoslavie (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie). Le but du Western Balkans Geotourism Network est de promouvoir un tourisme différent de celui des grosses agences de voyage. Ni all-inclusive, ni paquebot ! Non, rien de tout ça. Ce que promeut Jack Delf, créateur de ce réseau, c’est un tourisme authentique où on rencontre des locaux qui ont un peu de culture et de tradition à partager, le tout en respectant, le patrimoine et la nature.

Ainsi, Jack Delf et ses collègues vous proposent de découvrir cette somptueuse région sous ses aspects les plus uniques en Europe. Les activités d’écotourisme vous permettront de découvrir la gastronomie locale de ces pays ou de prendre soin de la nature. Par exemple, depuis un an, les visiteurs peuvent participer aux travaux de conservation entrepris par les Park Rangers en Macédoine et en Serbie. Les travaux de réhabilitation des parcs et le stockage des stations d’alimentation ne sont que quelques-unes des activités qui contribuent à préserver les dernières populations sauvages d’Europe - ours, lynx, loups, sangliers, chevaux et cerfs.









5 bonnes raisons de venir En Herzégovine

Les vins et spiritueux

Parmi les multiples mets et spiritueux qui garnissent le patrimoine culinaire bosnien, le vin est celui qui se développe le plus rapidement ces dernières années, le climat, proche de celui de l’Italie et les sols calcaires expliquent en partie cet essor. Sinon les Bosniens, à l’instar de nombreux Serbes, produisent eux-mêmes avec plus ou moins de talent leur liqueur locale à base de raisin, la Rakia. Celle-ci peut être aromatisée et adoucie.

La nature, la vraie

La région du sud de la Bosnie-Herzégovine, offre une nature riche et totalement vierge. Dans un décor montagneux, vous pourrez profiter de longues balades d’été comme d’hiver. Vous pourrez croiser de nombreuses espèces sauvages. Les Balkans constituant la plus belle réserve naturelle d’Europe, la Bosnie n’échappe pas à cette réalité.

Une cuisine typique et gourmande

En Bosnie, vos hôtes sont généreux et ont le sens de l’accueil, videz votre verre, on le remplira aussitôt, pareil avec votre assiette. Essayez un plat mijoté dans une peca, sorte d’étuve posée sur des pierres brûlantes, recouverte de braise qui permet de créer un four naturel dans lequel les cuisiniers bosniens cuisent.

Des produits frais et sains

L’agriculture et l’élevage sont beaucoup plus tradionnels que dans nos régions. Ainsi, les Bosniens sont les rois de la débrouille et du presque bio. En effet, n’ayant pas les moyens d’acheter des litres de pesticides, les cultures sont entretenues à l’huile de coude. L’alimentation est riche mais les produits de base sont pour leur part sains.

Le mélange pacifique des cultures et des religions

En Bosnie-Herzégovine, une partie de la population est musulmane, ce sont les Bosniaques. Les populations d’origine serbe sont plutôt orthodoxes, catholiques, et en moindre mesure mais les juifs et les protestants sont tout de même très présents. Un coup d’œil à la ville de Mostar vous convaincra rapidement. Depuis le centre-ville, vous pouvez admirer minarets, croix catholiques et sobres clochers protestants, sans tourner la tête.