Nous connaissions les hôtels interdits aux animaux, voici la version plus cynique « interdits aux enfants ». Visiblement, le phénomène, très populaire en Allemagne, traverse les frontières et prend de l'ampleur en France notamment. Le principe est simple : les parents partent en vacances sans leur progéniture et n'en retrouveront aucun dans ces établissements « adults only ». La pub dit même « parfait pour les couples qui aiment la paix ».

Une humeur signée Jean-Marc Ghéraille.