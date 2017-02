Le Salon des vacances se déroule au Heysel, dans les palais 3-4 et 5 jusqu'à ce dimanche inclus. Le Salon des sports, alias le Sportsfair, ne commence que ce vendredi, au palais 8.

Pays à l'honneur cette année: la Belgique, qui occupe une bonne partie du palais 3, en compagnie des destinations lointaines. Car on peut voyager loin mais on peut aussi en profiter en ne franchissant pas nos frontières. Idées au Salon!

En vue, les énormes stands Neckermann, qui dévoilait son nouveau concept d'agence de voyages et son logo tout neuf, et Tui (ex-Jetair) qui lui aussi fait la part belle aux écrans, coin conseil-clients et c ouleurs douces. Les deux tour-opérateurs comptent en effet multiplier leurs agences à l'heure où Internet, les réseaux sociaux et autres canaux de communication n'ont jamais été aussi présents. A suivre.

Zoom sur une destination en vogue, la Grèce, qui est dans le top 3 des destinations par avion cet été. Le point avec Eleni Skarveli, directrice de l'office du tourisme.

Enfin, le Salon multiplie les animations et expériences pour séduire les visiteurs. De la gastronomie locale à la salsa cubaine (chaud-chaud), en passant par le pont de singe, pont indien et tyrolienne proposés dans un coin du palais 3 par Dinant Evasion. Et, last but not least, parce que la lune de miel est un des thmes mis en avant au Salon, la chapelle de mariage de Las Vegas avec Elvis. De quoi redire "Yes, I do" en live!