La Côte d’Opale : si près mais si dépaysante à la fois

Le dépaysement, c’est parfois plus près de chez soi qu’on ne le pense. Pas toujours besoin de se farcir des heures d’avion, un décalage horaire et une langue incompréhensible pour se sentir ailleurs.

Les Belges apprécient énormément la côte d’Opale. Ces caps Blanc Nez et Gris Nez qui offrent, avec la Grande-Bretagne en face comme on dit ici, des sentiers de promenade à perte de vue, des plages agréables et où personne ne se bat pour un morceau de transat et des falaises à vous en mettre plein les mirettes. Le tout à deux heures et demi de voiture depuis Bruxelles, prenons d’abord la direction de Boulogne-sur-Mer. Et de son attraction phare depuis désormais 25 ans (bon anniversaire !) : le Centre National de la Mer plus connu sous le nom de Nausicaa.

Situé au bord d’une plage de sable fin, avec vue sur la mer, il connaît un succès qui ne se dément pas.

Au contraire, les dessins animés Nemo et Dory ont même relancé l’intérêt notamment auprès des enfants dont les yeux s’écarquillent lorsqu’ils découvrent en vrai leurs héros du cinéma.

Quelques chiffres quand même mais pas trop : 15 millions de visiteurs depuis l’ouverture en 1991, 5.000 mètres carrés d’exposition et près de 36.000 animaux. Ce sont eux les vedettes de l’endroit.

Via un parcours très bien fléché, vous passez de salle en salle pour tenter de dénicher les poissons parfois taquins.

Ici, vous en avez pour tous les goûts : du plus gros et vilain au petit mignon, de la tortue qui côtoie les requins sans risque de se faire dévorer aux plantes étonnantes et fluorescentes.

Néanmoins, enfants comme adultes ont trois chouchous. Les otaries d’abord dont les moustaches et la bonhomie nous ravissent toujours.

Plusieurs fois par jour, elles se produisent en spectacle où elles prennent visiblement autant de plaisir qu’elles n’en donnent.

Les crocodiles ensuite dont les yeux à l’affût font toujours frémir. Les requins enfin dont la réputation a été largement propagée par le film Les dents de la mer alors qu’il est moins dangereux pour l’homme que… l’hippopotame !

Nouveauté 2016 : la forêt tropicale (avec les températures ad hoc…) qui propose la diversité des espèces animales et végétales qui y cohabitent.





Le plus grand aquarium d’Europe en 2018

Sans tomber dans le pathos, Nausicaa nous rappelle que les mers sont en danger et que la pollution nous menace. Un message écologique qui est d’autant mieux perçu dans un environnement aussi exceptionnel. En fin de visite, n’hésitez pas à caresser les amitieuses raies. Elles adorent ça !

2016 est une année riche en événements et ce n’est pas fini. Outre l’arrivée de deux nouvelles otaries et la naissance d’un manchot, plusieurs rendez-vous sont programmés : la Fête de la Science (du 8 au 16 octobre), la Semaine du Goût (10 au 16 octobre) et les Semaines du Requin (du 20 octobre au 2 novembre).

Si vous décidez d’aller faire un saut à Nausicaa dans les prochaines semaines ou mois, vous apercevrez un immense chantier à côté du centre.

Non seulement, il ne gêne en rien la visite mais c’est la construction du plus grand aquarium du monde de près de 9.500 mètres carrés. Ouverture prévue en 2018.





Le Touquet, Paris-sur-mer

Après Boulogne-sur-Mer, l’idéal est de flâner sur la côte. D’emprunter les petites routes pour piquer une pointe trente kilomètres plus loin au Touquet. Pardon, Touquet-Paris-Plage, la dénomination officielle qui fait référence à la création à la fin du 19e siècle de cette station balnéaire par des Parisiens fortunés qui souhaitaient effectuer une cure d’iode et d’air frais.

D’ailleurs, la grande majorité de ces splendides demeures typiques à pans de bois appartiennent encore à des familles. Pas étonnant que les petits-enfants n’ont pas envie de vendre et apprécient le microclimat local.

Il faut bon vivre au Touquet même en été où certes la population décuple mais sans que l’on ait l’impression de suffoquer. L’espace vital de chacun est préservé. Un beau et long piétonnier incite à la balade, à la flânerie.

Les enseignes de qualité voire de luxe y ont pignon sur rue sans que cela ressemble à un supermarché géant. L’atmosphère a été, ici, conservée.

Pas d’enseignes lumineuses tape-à-l’œil, pas de magasins de brol sur la digue, des petits restaurants avec terrasses. Une vraie forme d’élégance un brin parisienne mais sans l’arrogance de la capitale française. Ici, tout respire les vacances et le bien-être. Tout ce qu’il faut pour passer quelques heures ou quelques jours pour déstresser, pour profiter du bon endroit, pour découvrir car la ville propose aussi des musées, un phare, une réserve naturelle, des expositions, les preuves du passage d’artistes de renom (c’est au Touquet que Serge Gainsbourg a écrit le texte du Poinçonneur des lilas ) et un casino de belle réputation.

Le Touquet-Paris Plage a réussi sa mutation pour aujourd’hui accueillir une clientèle variée mais plutôt classe. "Outre des Belges, beaucoup de Lillois et de Britanniques viennent y passer leurs vacances" , affirme-t-on à l’Office du Tourisme.

Pour les sportifs, le Touquet s’assimile à un paradis. Une digue pour de longs joggings, un golf réputé, des centaines de kilomètres de pistes cyclables et, évidemment, la mer pour les sports nautiques.

Le parfait mélange entre la terre, la mer, la gastronomie et, fierté locale, la lumière.





Comment y aller ?

Bruxelles-Côte d’Opale en voiture : deux heures trente de route.

Centre National de la Mer Nausicaa Boulevard Sainte-Beuve Boulogne-sur-mer.

www.nausicaa.fr

Pour loger : Hôtel Bristol, Rue Jean Monnet 17, Le Touquet-Paris Plage

Un établissement familial trois étoiles situé près du marché couvert à cent mètres de la plage. Un charme un brin suranné dans son aspect extérieur, il a été entièrement rénové avec des chambres spacieuses, lumineuses et dotées de tout le confort. Pour les familles, l’hôtel dispose de belles suites composées de deux chambres contiguës. Un grand patio peut accueillir le petit-déjeuner sous le soleil. Le petit plus : un espace bar l’Ascot agréable et intimiste. Les prix sont très abordables.

www.hotelbristol.fr

Pour manger. Koté Pêche, 91 rue de Paris, le Touquet-Paris Plage.

Non loin du centre-ville, il faut un peu zigzaguer dans les rues étroites pour dénicher ce restaurant coquet. Ici, pas de chichi. Tout sur les saveurs. Une carte à l’ardoise avec un accent pointu sur les poissons. Des vins sympas à des prix qui le sont aussi.

www.restaurant-kotepeche.com