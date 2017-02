La question de l'internaute :

"J'hésite entre l'avion et le bateau pour me rendre en Grèce l'été prochain, que conseillez-vous ?"

Ne sachant pas quel type de vacances vous souhaitez privilégier (location, hôtel, formule demi-pension, all inclusive, etc), il est difficile d’apporter une réponse claire à votre question. Il faut savoir que la Grèce est une destination qui est actuellement de plus en plus prisée. Après la crise qui l’a frappée de plein fouet, les tarifs ont eu tendance à baisser.

Mais la loi de l’offre et de la demande a repris le dessus, notamment suite aux déboires des pays du Maghreb et de la Turquie, en grande partie à cause des attentats qui y ont eu lieu. La Grèce offrant une garantie de soleil et un rapport qualité-prix plus qu’acceptable, elle est devenue une des destinations privilégiées des Belges.