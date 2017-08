Après un timide début de saison, la Turquie se classe à nouveau dans le Top-3, derrière l'Espagne et la Grèce, des destinations les plus populaires auprès des Belges qui réservent leurs vacances via un tour-opérateur, indiquent jeudi TUI et Thomas Cook.

Longtemps deuxième destination favorite après l'Espagne, la Turquie a vu son tourisme chuter ces dernières années. La crise des migrants, le conflit avec les Kurdes, la tentative de coup d'Etat et la menace terroriste exercée par l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) ont fait fuir la plupart des vacanciers.

L'an dernier, à peine 25 millions de touristes ont visité le pays, soit 30% de moins qu'en 2015, atteignant un plus bas.

Les Belges ont également préféré passer leurs vacances dans des destinations européennes plus "sûres".

Toutefois, le pays semble remonter la pente. TUI a ainsi enregistré une hausse de 20% des réservations par rapport à l'an dernier, contre 15% pour Thomas Cook.

La situation s'est apaisée sur le plan politique et "les hôteliers ont collaboré en proposant de belles promotions pour cet été", affirme le voyagiste TUI, qui souligne "l'excellent rapport qualité-prix".

Lorsqu'il s'agit de last minute, la région de Rivièra, le long de la côte méditerranéenne, se hisse en première position, assurent les deux tours-opérateurs, dont TUI a augmenté la fréquence de ses vols à destination de la Turquie pour les départs en août. 1.500 sièges ont été ajoutés.