La combinaison avion et voiture de location sur place séduit de plus en plus de Belges. Trois destinations sont particulièrement prisées : l’Italie, la France puis l’Espagne, selon une étude réalisée par Carigami.

S’ils privilégient des voitures citadines en Europe, le choix des Belges se porte majoritairement sur des véhicules SUV quand il s’agit de voyages long-courriers et de destinations de type road trip, comme les États-Unis et le Canada.

Quant aux vans ou monospaces, c’est au Canada qu’ils sont le plus prisés.

C’est sur ces mêmes destinations que les voyageurs anticipent le plus leurs réservations (respectivement 56 et 61 jours), alors qu’ils se décident plus tardivement pour la Belgique (15 jours) ou le Maroc (19 jours).

S’ils sont confiants et ne souscrivent que peu la protection permettant le remboursement de franchise en cas de dommages (57 % en Belgique), ils sont extrêmement prudents en Europe du Sud et aux États-Unis (96 % prennent cette option).

Les villes de départ des locations de voiture varient en fonction des attraits touristiques mais aussi de la desserte aérienne. Ainsi, Trapani arrive à la 1ère place en Italie. De même pour Faro au Portugal.

Pour éviter toute surprise, lisez bien les conditions générales de votre contrat de location. L’assurance omnium ne signifie en effet pas que vous êtes exempts de franchise. Et cette dernière peut parfois être très élevée. On vous proposera d’ailleurs systématiquement une assurance rachat de franchise, souvent bien utile en cas d’accident. Notez cependant qu’une garantie sera toujours prise via carte de crédit, et qu’elle sera bloquée en cas de sinistre. Il vous faudra alors attendre parfois plusieurs semaines pour la retoucher, mais cela vous évitera de coûteux frais en cas d’accrochage…