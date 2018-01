C’est une institution de Namur qui fermera ses portes fin janvier. Le créateur de la boutique du Routard, de sa marque et de ses chaussures, vêtements et accessoires, fermera définitivement le volet fin janvier. "Un de mes clients reprend l’activité chaussures, mais pour le reste, c’est terminé. Nous sommes encore ouverts et nous avons encore du stock, même des pièces d’habillement qui ne sont pas encore en magasin faute de place et qu’on trouvera vers le 15 janvier."

La marque avait été reprise par le groupe Maniet/Luxus mais on ne peut pas dire que la sauce a pris. "C’est dommage car nous avions tout créé avec mon épouse. Mais depuis la reprise, cela n’a pas été comme il fallait. Moralité, c’est la fin de l’histoire."

Pour les habitués de l’enseigne, c’est aussi la douche froide. Eux qui avaient l’habitude de trouver tout le nécessaire de qualité pour préparer leurs voyages. "Une page se tourne, mais ce n’est pas parce que j’ai 75 ans que je vais tout arrêter. Je reste actif dans le domaine de la chaussure. On s’est taillé une belle petite réputation et on exporte dans le monde entier."

Il restera donc encore quelque chose de l’âme des produits Routard, même si les volets de la boutique de la rue de la Croix n’ouvriront plus dès février prochain.

Voici quelques années une boutique implantée au Westland d’Anderlecht avait connu le même sort.