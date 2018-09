Les Belges sont toujours plus nombreux à opter pour l’Espagne, que ce soit pour l’achat d’une seconde résidence, y finir leurs vieux jours ou tout simplement changer de vie. "L’année passée, 3.915 biens ont été achetés par des Belges en Espagne. Au premier trimestre, ce sont pas moins de 1.084 propriétés qui ont été acquises par des Belges et si l’on extrapole ces chiffres sur l’ensemble de l’année, on devrait atteindre 4.336 ventes" , explique Johan Conix, de l’agence Azull.

Et le phénomène n’est visiblement pas prêt de s’essouffler. "Nous avons prévu que cela devienne une constante. Avant la crise de 2008, on ne comptait que 250 acquisitions par an, en moyenne. La croissance est énorme. Nous ne craignons pas réellement une bulle immobilière, mais on constate cependant que pour les biens neufs, les prix partent à la hausse depuis 2015. Le marché a vraiment repris et de nombreux promoteurs commencent à reconstruire après des années de vaches maigres. Dans la gamme de prix allant de 250.000 à 500.000 €, il y a désormais une très grosse concurrence. Il est donc de plus en plus difficile de vendre ces programmes qu’auparavant."

(...)