Ils envahissent les rayons des librairies et des grandes surfaces.

Aux couvertures plus attirantes les unes que les autres, aux couleurs et illustrations adaptées aux enfants, ces carnets d’exercices adaptés à chaque âge ne sont pas donnés et pourtant ils sont devenus, pour beaucoup de parents, l’outil indispensable des vacances pour s’assurer une bonne rentrée scolaire. Mais sont-ils vraiment nécessaires ?

Non, que du contraire, ils peuvent même faire plus de mal que de bien à l’enfant, nous répond Anouck Thibaut, du Ligueur, le magazine de la Ligue des Familles.

(...)