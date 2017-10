Brussels Airport accueille chaque année quelque 22 millions de passagers de 191 nationalités différentes. Les hommes (54 %) sont un peu plus nombreux que les femmes (46 %) à fréquenter l’aéroport et le passager moyen est âgé de 41,8 ans. Et ces millions de passagers consomment énormément au sein de l’aéroport.

7.000 tasses de café

Les voyageurs étanchent généreusement leur soif à Brussels Airport. Ils consomment chaque jour quelque 7.000 tasses de café, 5.600 bières et achètent 3.300 bouteilles d’eau.

164,5 kg de frites

Les en-cas sont également très prisés : ils ingurgitent chaque jour 3.500 croissants ou petits pains au chocolat et 164,5 kg de frites, et l’aéroport vend par ailleurs un kilo de chocolat par minute.

155 grammes de déchets

Chaque passager consomme environ 8 litres d’eau et produit approximativement 155 grammes de déchets par jour. Aujourd’hui, 25 % de ces déchets sont déjà recyclés. 9.000 polaires sont par exemple fabriquées à partir de 98 tonnes de plastique. Les terrains de Brussels Airport sont en outre équipés de panneaux solaires d’une superficie totale équivalant à 181 terrains de tennis pour la production d’électricité.

400 toilettes

Après s’être repu et avant de monter dans l’avion, un petit tour par les toilettes s’impose. Plus de 400 toilettes sont à disposition des passagers et 30 locaux pour changer les bébés ont été aménagés.

20.537 objets perdus

Vous avez perdu un objet à l’aéroport ? Il atterrira parmi les 20.537 objets perdus retrouvés chaque année à l’aéroport. Heureusement, un tiers d’entre eux sont restitués à leur propriétaire.