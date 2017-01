Les premiers skieurs de la saison ont fait du ski de fond, jeudi, à la Baraque Michel, au Signal de Botrange, à La Baraque de Fraiture, à Mont, près de Malmedy, et à Losheimergraben, sur une fine couche de neige qui atteignait à peine, à certains endroits, 10 centimètres. "La neige est tombée en faible quantité mais sur un sol gelé", explique l’exploitant du centre de ski du Signal de Botrange. "Les conditions étaient, par conséquent, bonnes pour la glisse. Nous n’avons pas eu l’affluence des week-ends enneigés mais si l’on ajoute aux skieurs les promeneurs, on estime qu’ils étaient plusieurs centaines à s’être déplacés pour la première neige."

À La Baraque de Fraiture (Vielsalm), le chalet de location a ouvert malgré le faible enneigement. "Nous prévenons les gens qu’il n’y a pas plus de 5 à 10 centimètres de poudreuse sur les deux itinéraires de ski de fond", souligne Roch Goëbels, le patron de Ski Action. "Les luges ont eu plus de succès. Une cinquantaine ont été louées contre seulement trente paires de ski."

Dès ce vendredi matin, si les conditions météo ne changent pas, il sera possible de pratiquer le ski alpin à Ovifat et, sans doute, à La Baraque de Fraiture. "Les pistes vertes et bleues, ainsi que la piste de luge, seront ouvertes dès 9 h 30", précise l’exploitant du club de ski alpin d’Ovifat." Nous avons environ 10 centimètres de neige. De fortes gelées sont annoncées. Les pistes seront accessibles ce vendredi et, probablement, samedi et dimanche."

Plus de renseignements sur les six centres de ski qui seront ouverts ce vendredi, dans les provinces de Liège et de Luxembourg, sur le site web du Centre touristique des provinces wallonnes : www.catpw.be.