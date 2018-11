Vacances Quatre types de voyages sont préconisés cette année.

"Le nombre de vacanciers qui partiront durant les vacances de Noël est en croissance ", explique Sarah Saucin, communicante chez TUI.

Leur mode de déplacement préféré reste l’avion. Et la top destination de cette fin d’année est l’Espagne. "Un Belge sur trois se rend en territoire espagnol ", selon Sarah Saucin. "Les voyageurs vont chercher le printemps éternel des îles Canaries. "

Les autres destinations à portée de vol et qui ont la cote sont le Maroc et l’Égypte. "Les vacanciers belges fuient la grisaille", explique Sarah Saucin. "Et ceux qui sont en recherche d’exotisme se dirigent principalement vers la République dominicaine et le Cap-Vert."

(...)