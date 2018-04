C’est un petit plaisir sadique que partagent de nombreux vacanciers. Il fait mauvais au pays ? On a bien fait de partir, les vacances sont déjà réussies. C’est en tout cas ce que démontre une étude menée par Thomas Cook concernant les habitudes de voyage et les comportements face à la météo. Les mauvaises conditions climatiques chez soi permettent visiblement d’apprécier encore plus ses vacances.

(...)