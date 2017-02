Loin du cliché du camping au confort rudimentaire et de la file d’attente aux douches, la chaîne Sunêlia propose trente-trois campings et villages de vacances couronnés de 4 ou 5 étoiles au cœur des plus belles destinations françaises ainsi que sur les côtes italiennes et espagnoles.

Le principe est d’offrir des vacances ouvertes sur la nature en communion avec le milieu environnant.

Sunêlia est la première chaîne à avoir lancé dès 2002, un lodge d’architecte. Véritables lieux de vie, les hébergements Sunêlia ont été conçus entre raffinement, confort et luxe.

Pour les grandes familles, les Sunêlia Family et Grand Family Prestige sont de véritables maisonnettes spacieuses, décorées et bien agencées.

Pour les amoureux de la nature, Sunêlia propose des hébergements en bois, de type chalets tout équipés, ancrés dans la verdure.

Sunêlia a également mis au point l’offre Soleil gratuite intégrée dans tous les séjours de sept jours et plus. Si le soleil n’est pas au rendez-vous, les vacanciers sont remboursés !

Les prestations de Sunêlia visent à la fois à offrir les avantages de la vie comme au village et des services à la carte comme à l’hôtel.

Comme au village : la chaîne n’oublie pas les commodités qui rendent les vacances agréables : restaurant avec des produits locaux et frais, la possibilité de se faire livrer son dîner au mobilhome, épicerie, animations sportives, stages de cuisine, clubs enfants, boite de nuit et barbecue.

Comme à l’hôtel : Sunêlia offre des prestations à la carte avec des lits faits à l’arrivée, des produits d’accueil fournis, comme deux bouteilles de vin régional, un petit-déjeuner servi en mobilhome ou une douche à l’italienne XXL.

Pour développer le concept du bien-être sur ses sites, Sunêlia a basculé les codes du camping traditionnel en installant des spas dans ses mobilhomes. Le projet a été lancé en 2010 alors que le bien-être au camping était encore considéré comme superflu.

Quinze sites sur trente-trois en sont actuellement équipés. À Saint-Brevin, en Loire Atlantique, le Fief, a été le premier camping Sunêlia à en bénéficier. Il s’agit d’un immense spa de 500 mètres carrés avec salle de remise en forme, sauna, hammam, bassin avec jacuzzi, rivière de marche, banquettes relaxantes et cinq cabines de soins corps et visage.

Le Kid Spa permet aux enfants de goûter aussi aux joies de la détente. Ce concept utilise des produits cosmétiques Toofruit, 1ère marque dermatologique bio d’hygiène et de soins pour enfants. On y retrouve les soins Doigts de fée (40€/30 minutes) et Pieds de princesse (40€/30 minutes) qui offrent aux mères et filles un moment en toute complicité. Six destinations sont actuellement pourvues d’un Kid Spa.

La chaîne compte 21 villages de vacances qui bordent l’eau, de la Bretagne à la Corse. Plusieurs disposent de parcs aquatiques et d’espaces Balnéo couverts et chauffés.

Pour ceux qui aiment le camping ou ont envie de découvrir ce style de vacances, Sunêlia démontre qu’il n’est pas incompatible avec un haut niveau de confort.