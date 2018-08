Le n°1 des clubs de vacances en France continue à justifier son titre. Belambra vient en effet d’acquérir le Club d’Avoriaz en Haute-Savoie portant désormais le nombre de sites dans les endroits incontournables à 15. Ce nouveau club ouvrira ses portes le 30 octobre prochain.

En 2016, Belambra avait frappé fort en ouvrant des clubs à Morzine, Tignes, La Plagne et Arcs 1600 et, l’an dernier, c’est l’hôtel du Golf aux Arcs 1800 qui ouvrait ses portes. Avoriaz est un endroit stratégique dans une station emblématique des Portes du Soleil. Elle domine la deuxième plus grand domaine skiable d’Europe tout en ayant pu au fil des années conservées son style avant-gardiste. « Notre objectif reste le même : assurer à nos clients des vacances réussies dans les plus beaux endroits de France », affirme Frédéric Le Guen , le président de Belambra Clubs. Ce nouveau club abrite 248 chambres et propose un immense solarium. Il ne manque plus que la neige.

Renseignements sur www.belambra.be