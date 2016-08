Un tour du monde en échange de maison

Vacances

Pour le commun des mortels, les vacances se limitent à une ou deux semaines à l’étranger. Mais pour d’autres, voyager a un tout autre sens. Alors qu’ils étaient encore rares il y a quelques années, les projets de tour du monde ou de voyages multi-destinations ont le vent en poupe. Ils ont d’ailleurs quadruplé l’an dernier, révèle le site spécialisé dans l’échange de logements Trocmaison.com.

Il s’agit souvent d’un projet mûrement réfléchi, fruit d’une longue maturation et d’une préparation minutieuse. "Nous avions envie de faire découvrir le monde à nos enfants. Pas seulement leur montrer de jolis pays, de belles capitales, mais vivre durant quelques semaines dans chaque pays qui nous fascinait", explique Audrey.

Partis d’Izernay (Maine et Loire) le 1er juillet dernier, Audrey, son mari Fabien et leurs 3 enfants séjournent en ce moment à Ho Chi Minh, au Vietnam, après Huizhou en Chine et Hong Kong. Leur périple d’un an les mènera en Thaïlande, à Bali, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, au Chili et au Canada, 14 étapes en tout chez des partenaires d’échange qui résideront à leur tour à Izernay.

Naturellement, une telle aventure a un coût et l’échange de maison présente l’avantage d’éviter les frais de logement. Mais ce n’est pas l’unique motivation des aventuriers qui en profitent. "Bien plus qu’un simple concept de vacances, c’est l’essence même du projet qui nous parle. Nous retrouver en immersion chez des gens que nous apprenons à connaître au travers de nos conversations, vivre au plus près de la tradition du pays, de la famille de l’hôte", explique Audrey sur son blog.

Si l’aventure en fait rêver plus d’un, passer à l’acte est autre chose. Il faut en effet pouvoir se le permettre et disposer du temps, ou le prendre, pour effectuer un tour du monde. Et pourtant, même avec un travail ou de jeunes enfants, tout reste possible. Les familles d’enseignants sont généralement bien représentées, tout comme les jeunes retraités actifs et les travailleurs free lance ou nomades digitaux, qui peuvent poursuivre leurs activités aux quatre coins du globe pour autant qu’ils disposent d’une connexion internet.





À l’aventure pendant 1 an autour du globe

Audrey, Fabien et leurs trois enfants : Hugo (9 ans), Raphaël (8 ans) et Camille (6 ans), vivent actuellement l’expérience extraordinaire du tour du monde. Ce couple d’enseignants a quitté Yzernay, en France, le 22 juillet dernier. Départ d’un tour du monde qui leur prendra plus d’un an et s’achèvera le 31 juillet prochain par une dernière étape au Canada avant de rentrer en France.

"Cela peut paraître dingue pour pas mal de monde", concède Audrey. "Mais quand j’ai proposé le projet à Fabien, il a tout de suite été emballé." Et pourtant, ce dernier avoue avoir nourri quelques craintes. "Je me suis dit: ‘houlala, on serait un jeune couple sans enfants à gérer, il n’y aurait pas de problème, mais là, avec 3 enfants, ça va être compliqué et dangereux.’ Et finalement, en discutant avec différents voyageurs et des gens sur place, je me suis assuré qu’il n’y avait aucun problème sécuritaire."

Pas question cependant de partir à l’aventure sans préparation. "Pour moi , enchaîne Audrey , c’était quelque chose de tout à fait réalisable par l’échange de maisons. Effectivement, je ne me serais pas vu faire un tour du monde sans l’échange de maisons. Cela permet une stabilité et de ne pas être tout le temps avec le sac sur le dos."

La petite famille s’est alors penchée sur la carte du monde, en sélectionnant les pays qu’elle voulait vraiment traverser. "On a sélectionné les dates et les pays et on a ainsi pu faire des propositions aux partenaires de Trocmaison.com, explique Fabien. Là, nous avons été les premiers surpris d’avoir nos premières réponses positives. On s’est dit que personne ne voudrait venir à Yzernay pendant quelques semaines et en fait on a réussi à conclure de nombreux échanges dans des maisons magnifiques ou très typiques au cœur de la population locale comme on le souhaitait."

La logistique ne passait cependant pas que par l’échange de maisons. Tous deux enseignants, Audrey et Fabien se sont assurés de pouvoir garder leur travail. "Pour cela, nous avons fait la demande d’un congé de formation auprès du Rectorat et de nos chefs d’établissement afin de prétendre par la suite enseigner notre matière en langue étrangère. Naturellement, nous nous sommes tournées vers une formation en langues (anglais et espagnol) que nous suivrons à distance. Pour cela nous devrons suivre des cours, rendre des devoirs et passer un examen."

Pour les enfants, tous trois à l’école primaire, il a aussi fallu s’adapter. "Nous nous sommes beaucoup renseignés et nous avons choisi l’instruction en famille. Pour cela, plusieurs sites aident les parents, et les instituteurs de l’école de nos enfants, nous aideront également. De plus, des cours sont en accès libre sur les sites académiques."