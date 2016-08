Vacances: les lieux privilégiés en Belgique

Vacances

Jeudi, c’est déjà l’heure de la rentrée pour des milliers d’écoliers. L’heure, pour les professionnels du tourisme, de tirer les premiers bilans. Avec les attentats du 22 mars, qui ont suivi ceux perpétrés le 13 novembre à Paris, les hôteliers bruxellois ont encaissé durement le coup. En France, seul l’Euro a permis de redresser quelque peu la barre.

Et ce n’est pas le nouvel attentat du 14 juillet, sur la promenade des Anglais à Nice, qui a ramené la confiance. Mais si l’Hexagone a été très fortement touché, la Belgique n’a pas à rougir de sa saison, pourtant guère aidée non plus par une météo capricieuse mais typiquement belge.

À mi-parcours pourtant (fin juillet), c’était la soupe à la grimace. Les hauts lieux du tourisme bruxellois ainsi que l’Horeca étaient particulièrement touchés. Après les attentats de Paris, on observait un recul de 50 % sur les principaux sites. Et, alors que la reprise s’amorçait en mars, c’est le double attentat à Brussels Airport et dans la station de métro Maelbeek qui en a remis une couche.

Bruxelles a donc connu un été pour le moins morose, les étrangers boudant la capitale et les Belges étant également moins nombreux à profiter de ses charmes.

Ailleurs dans le pays, le bilan est en revanche positif. Visiblement, les Belges ont massivement opté pour des vacances au pays, même s’ils sont aussi très nombreux à avoir voyagé à l’étranger (voir ci-contre).

La Côte belge s’est même payé le luxe de dépasser ses records de fréquentation à deux reprises. Lors du week-end du 21 juillet, pas moins de 500.000 personnes ont été recensées sur notre littoral. Rebelote pour le week-end du 15 août, avec un taux de fréquentation de plus de 450.000 personnes. Ce dernier week-end caniculaire a aussi permis de faire le plein à la Côte. 230.000 touristes d’un jour et 310.000 touristes logeant sur place ont effectué le déplacement, permettant aux hôtels d’afficher un taux d’occupation dépassant les 90 %.

En définitive, la Côte enregistre une de ses meilleures saisons estivales. "Cette semaine est la cerise sur le gâteau" , selon le député provincial chargé du Tourisme Franky De Block. "C’est une sublime fin de vacances d’été. La Côte conserve un énorme pouvoir d’attraction et reste au top dans l’esprit de ceux qui cherchent un peu de fraîcheur."

Au total, quelque 7 millions de touristes ont été attirés sur notre littoral en juillet et août.

Les tour-opérateurs satisfaits de leur saison

