Exit les guides traditionnels, Petit Routard et autres Lonely Planet. Découvrir une ville autrement, c'est possible.

Visiter et se restaurer à Londres grâce aux "influenceuses" et suggestions Instagram, nous l'avons fait. Et ça vaut la peine.

Stipulons d'abord que notre séjour dans la capitale britannique n'était pas le premier. Les visites phares telles que Buckingham Palace et le British Museum avaient déjà été cochées de notre liste de "must do's".

© REPORTERS S'il se retrouve dans toutes les suggestions de lieux à voir dans la ville outre-Manche, Carnaby Street est sans aucun doute l'une des rues commerçantes de la capitale les plus photographiées par les "hype girls" sur Instagram. Et le rendu en réalité est tout aussi sympathique. Les boutiques sont chics, accueillantes et quelque peu différentes de celles d'Oxford Street. Une petite faim ou envie d'une pause, rendez-vous à l'étage de Sweaty Betty, un magasin de... vêtements de sport (vous risquez d’y faire chauffer votre carte de banque, d’ailleurs), chez Farm Girl. L'endroit parfait pour votre prochain post Insta et faire râler toutes vos copines.

Votre réveil vient de sonner, votre ventre gargouille déjà, mais vous n'avez pas eu le temps de regarder pour dégoter le parfait endroit pour votre petit-déjeuner. Pas de souci, Instagrammeuses et YouTubeuses ont fait le travail pour vous. Ella Woodward, quidam devenue food writer avec déjà cinq livres de recettes à son actif, a ouvert son propre restaurant. Deliciously Ella , situé à cinq minutes à pied de la station de métro Bond Street, vous offrira une large sélection de produits vegan. Le granola, accompagné du yaourt au lait de coco et de la compote pomme-framboise, est à tomber par terre. Le midi, le comptoir se transforme et vous aurez la possibilité de créer votre salade selon vos envies du moment.

Un passage par le magasin, que l’on reconnaît grâce à sa façade Tudor à colombages, est quasiment obligatoire si vous visitez Londres. Vous serez accueilli par les senteurs enivrantes des fleurs à l’entrée de la boutique. A l’intérieur se mélangent les plaisirs en tous genres. Vêtements de grandes marques, bijoux, chaussures, décoration et surtout, la section Noël, ouverte toute l’année.

Faites une pause chez Arthur's Restaurant , situé au deuxième étage du magasin, pour y goûter leurs délicieux cocktails et plats. Installés dans les grands fauteuils en velours bleu, c'est le lieu idéal pour se ressourcer avant de repartir découvrir la ville.

© REPORTERS / REPORTERS Vous partez à Londres en période estivale et vous cherchez une terrasse sympa pour le souper? Il n'y a malheureusement pas pléthore de restaurants qui en proposent. Et pourtant, il existe Heddon Street. Petite rue parallèle à la dense Regent Street, vous ne saurez pas quel établissement choisir pour déguster votre repas sous les étoiles. Cuisines italiennes, françaises, méditerranéennes ou encore végétariennes, laissez vos papilles gustatives décider.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les réseaux sociaux et les publications des créatrices de contenus représentent une véritable mine d'or pour dénicher les restaurants et boutiques les plus atypiques et les moins traditionnels.