Brussels Aiport se prépare pour ce vendredi 21 décembre, le jour d'affluence du dernier mois de l'année. L'aéroport s'attend à accueillir 79.000 passagers, indique-t-il lundi.

L'Espagne reste la destination la plus populaire. Le Maroc, la République dominicaine, l'Égypte et le Cap-Vert ont aussi remporté un franc succès auprès des voyageurs, tout comme les classiques tels que New York, Genève et Berlin.

Les deux semaines des vacances de fin d'année sont généralement chargées. Brussels Airport conseille donc aux voyageurs d'arriver bien à temps, de réserver une place de parking, de s'enregistrer en ligne et de bien contrôler leur bagage à main avant de passer les contrôles de sécurité.