L'Espagne, la Turquie, la Grèce, le Maroc, l'Égypte et la Tunisie sont les destinations phares de cette année pour les vacances de Pâques, selon les tour-opérateurs TUI et Neckermann/Thomas Cook.

Après une baisse liée à leur situation géopolitique ces dernières années, la Turquie, la Tunisie et l'Egypte sont à nouveau très prisées. Parmi les destinations les plus demandées, TUI cite l'Espagne en première position, suivie de la Turquie, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc. De son côté, Thomas Cook dévoile le top cinq des régions les plus convoitées par ses clients: Antalya (Turquie), Tenerife (Espagne), Herakleon (Grèce), Hurghada (Egypte) et Djerba (Tunisie).

Les vacanciers belges sont plus nombreux à partir à Pâques cette année. TUI note une hausse de 15% des passagers par rapport à 2017 et 20% pour Thomas Cook.

Les Belges recherchent principalement le soleil, mais aussi la neige et les citytrips.

Parmi les destinations au soleil, la Turquie, la Tunisie et l'Egypte confirment leur grand retour et font partie des destinations préférées des vacanciers belges.

Depuis que le ministère des affaires étrangères a cessé de déconseiller la Tunisie en mars 2017, les hôteliers tunisiens ont stimulé les réservations grâce à des prix très avantageux et le pays a ainsi repris sa place dans le top cinq des destinations pour les Belges. Cette année, TUI y compte quatre fois plus de touristes pendant les vacances de Pâques par rapport à 2017. Quant à Thomas Cook, l'île de Djerba est entrée cette année dans le top cinq alors que l'année passée, elle ne figurait plus dans l'offre au départ de la Belgique. Ce pays plaît surtout aux vacanciers pour son soleil garanti presque toute l'année et parce qu'on y parle français.

"Pour ce qui est de l'Égypte, l'offre de TUI est à nouveau complète comme c'était le cas avant les problèmes géopolitiques de la destination", affirme Sarah Saucin, la porte-parole de TUI Belgium. Une forte croissance des réservations avait déjà été notée en été 2017 et cela a continué depuis.

La Turquie séduit quant à elle les clients pour son bon rapport qualité-prix et ses formules all-inclusive qui plaisent beaucoup aux familles. TUI voit d'ailleurs déjà une augmentation de 58% des réservations pour l'été 2018.

Du côté de Thomas Cook, Antalya arrive en première place. Selon le groupe, la Turquie a "clairement regagné la confiance des vacanciers belges". "Ces pays font historiquement partie des destinations favorites des Belges", explique la porte-parole de TUI. "Rien n'a été mis en place de notre côté pour les promouvoir et les chiffres sont au même niveau qu'avant." Chez Thomas Cook, on observe que la Tunisie, la Turquie, l'Egypte et le Maroc représentent près de 50% des ventes à Pâques. Une augmentation par rapport à 2017 et 2016 dont les chiffres respectifs étaient de 35% et 40%. Cependant, l'année ayant le plus de succès est 2015 avec 62%.

Les vacanciers ne semblent plus inquiets quant à la sécurité de ces pays. Ceux-ci ont pris des mesures de sécurité importantes et par ailleurs, "les Belges s'habituent un peu à ces situations géopolitiques délicates, ils passent au-dessus", selon la porte-parole de TUI.