Il y a quelques années, les vacances en last minute permettaient de faire de bonnes affaires. Mais, aujourd’hui, cela semble très loin d’être encore le cas.

En Belgique, les vacanciers ont d’ailleurs pris l’habitude de réserver tôt. Il faut dire que les vacances sont sacrées pour la majorité. Partir est une nécessité, une bouffée d’oxygène, et mieux vaut donc s’y prendre à temps si l’on veut avoir le choix (destination, type de logement, formule, etc). Les tour-opérateurs ne sont d’ailleurs pas avares de promotions dès que les catalogues sont mis sur le marché. "Et encore, si l’on réserve 5 ou 6 mois à l’avance, il y a des pays où l’on s’y prend encore plus tôt. C’est le cas des Britanniques, qui réservent parfois un an à l’avance", explique Florence Bruyère, porte-parole de Tui.



