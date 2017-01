La maire de Paris Anne Hildago a fait de la lutte contre la pollution dans la capitale française une de ses priorités. Entre autres mesures, l’instauration d’une vignette baptisée Crit’air, qui limite la circulation des véhicules dans la Ville lumière. Si cette vignette est déjà obligatoire pour les Parisiens, elle le sera aussi dès avril prochain pour les étrangers.

Sa commercialisation ayant connu quelques déboires dans ses premiers jours, elle pourra être commandée pour les Belges dès le 1er février prochain.

La ville de Paris souhaite diviser par deux le nombre de voitures roulant dans ses rues. Cela doit permettre de limiter la pollution de l’air, alors que la capitale française a connu encore récemment une large vague de pollution. En cas d’absence de vignette Crit‘Air ou de vignette non correspondante dans une zone réglementée, les conducteurs se verront infliger une amende.

Tous les véhicules , motos, voitures ou utilitaires, qu’ils soient immatriculés à Paris, en France ou à l’étranger sont concernés. Cette vignette ronde les identifie selon leurs émissions polluantes (oxyde d’azote, particules).

Pour l’heure, les conducteurs étrangers bénéficient d’une période de tolérance, jusqu’à ce que la délivrance du précieux sésame soit en ordre, à savoir le 1er avril prochain. La vignette, d’un coût de 4,18 euros, peut être obtenue sur www.certificat-air.gouv.fr.

Le contrevenant risquera une amende de 68 euros pour les automobiles, 135 pour les poids lourds.

Concrètement, la classification des véhicules dépend de la date de 1ère immatriculation et de la norme Euro à laquelle ils répondent. Les véhicules électriques, hydrogène, gaz et hybrides rechargeables sont directement identifiés comme véhicules vertueux et bénéficient du meilleur classement.

En fonction du degré de pollution, certains véhicules n’auront donc pas l’autorisation de circuler dans Paris.

Des panneaux afficheront clairement les interdictions de circuler. Mieux vaut donc vous équiper de la vignette adéquate si vous projetez un voyage à Paris prochainement.