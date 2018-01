C'est les soldes, mais pas besoin de se ruer en magasin pour autant. Ces sites triés sur le volet vous permettront de réussir vos soldes sans quitter votre canapé.





SI certains mettent un point d'honneur à essayer les articles soldés en magasin - malgré l'ambiance parfois survoltée - d'autres se satisfont de faire leurs emplettes sur Internet, loin du brouhaha. Pour ceux-là, voici 10 e-shops pour dénicher des bons plans durant les soldes d'hiver.





Jusqu'à 70% de remise sur des boots seventies, des pulls en peluche et des petits sacs dans le coup.

© DR





Le roi du denim et des tendances urbaines à petits prix est un incontournable.

© DR





La petite soeur d'Urban Outfitters propose un style bohème chic à portée de clic.

© DR







Avec des promos jusqu'à -50%, l'élégance parisienne vous tend les bras.

© DR







Même le maître du cachemire baisse ses prix sur ses pulls ou sur ses écharpes cet hiver.

© DR







Jeter un oeil sur les basiques rétro-modernes de COS est toujours une bonne idée. Surtout quand c'est les soldes.

© DR





Les ados en raffolent et on comprend pourquoi. Le style allié à des prix minis : bon plans garantis.

© DR







Du luxe à prix cassé. Voilà la belle promesse de ce site. Les marques qui nous font rêver n'ont jamais été aussi accessibles.

© DR





Mr Porter

L'équivalent masculin de Net-a-porter, tout simplement.

© DR







Les objets déco' de H&M sont tendances et... soldés. Pourquoi hésiter ?

© DR







Last but not least. Pour shopper la pièce basique qui nous manquait, c'est le moment et l'endroit.