Elles viennent gâcher notre total look noir ou l’élégance de notre beau costume sombre. Les pellicules peuvent être un cauchemar et devenir franchement gênantes. Le président français Emmanuel Macron en a récemment fait les frais. En visite aux États-Unis, il s’est fait retirer les pellicules qui traînaient sur ses épaules par Donald Trump himself. Le tout devant la Maison-Blanche. Comment éviter une situation pareille ? Voici quelques alternatives au Head & Shoulders pour pallier à l’irritation du cuir chevelu et à l'excès de sébum.

Miser sur des huiles végétales

Pour éradiquer les pellicules sèches, rien de tel qu’un bon bain d’huile…végétale. À base de jojoba, de sésame ou d’argan, on s’en met quelques gouttes sur les doigts avant de doucement se masser la tête. De quoi nourrir le scalp devenu trop sec. On laisse reposer une petite demi-heure avant de passer à la douche.

Choisir un shampooing doux

Le sulfate, un tensioactif qui compose nombreux shampoings, provoque cuir chevelu irrité, démangeaisons et… pellicules. La solution ? On achète un shampooing doux, bio et sans sulfates. Ceux à base de goudron seraient particulièrement efficaces. Pour finir, on rince ses cheveux à l’eau froide, l’eau chaude ayant tendance à agresser notre crâne.

Rincer nos cheveux avec du vinaigre de cidre de pomme

Le vinaigre de pomme a bien des avantages. Son acidité permet de nettoyer en profondeur, d’éliminer les pellicules, de tuer les bactéries et les éventuels champignons au passage. Ce vinaigre rétablit aussi l’acidité naturelle du cuir chevelu (son pH), souvent mise à mal par certains shampoings. Pour l’intégrer efficacement dans notre routine, on l’utilise en tant que soin de rinçage après la douche. On mélange un tiers de vinaigre à deux tiers d’eau, on laisser reposer 2 minutes, puis on rince abondamment.

Envisager un masque à l’argile

Un masque à l’argile blanche ou à l’argile verte est un remède de grand-mère très efficace pour dire adieu aux pellicules. Pour le réaliser, il suffit de 5 cuillères d’argile en poudre mélangées à 3ml d’huile essentielle de citron et à un peu d’eau dans un récipient non métallique. On applique la pâte sur cheveux humides en insistant bien sur les racines. Après 30 minutes, on rince soigneusement à l’eau tiède, puis à l’eau froide. Un masque hebdomadaire simple à faire.