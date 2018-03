Le style de Meghan Markle doit beaucoup à sa nouvelle amie Victoria Beckham.





Leur amour commun pour la mode les a rapprochées. Depuis, Posh serait derrière le style si réussi de l’ancienne actrice. Au point qu’elle serait même en pole position pour dessiner sa future robe de mariée ! Voici 5 choses qui prouvent toute son influence.

Parce qu’elle l’a aidée à se faire une garde-robe adaptée à une vie royale

En marge des fiançailles avec son prince, Meghan Markle sait qu’elle va enchaîner les apparitions publiques. Elle va être scrutée de pied au cap, aux quatre coins du Royaume, mais aussi du monde. Elle se tourne alors vers Posh pour éviter les fashion faux pas. « Meghan aime énormément le style de Victoria et voulait à tout prix la sonder pour se constituer une garde-robe adaptée », confiait une proche de l’ex Spice Girl à Vanity Fair.

Parce qu’elle partage avec elle ses bons plans beauté

Lors de son emménagement à Londres, The Sun assure que Victoria lui a donné ses bons plans beauté et coiffure dans la capitale anglaise. Elle lui a notamment recommandé de rendre visite à son amie Sarah Chapman, une visagiste huppée de Chelsea. Une amitié est née.

Parce que Meghan Markle ne jure que par sa marque

Lors de son premier voyage officiel à Belfast, en Irlande, avec le prince Harry le 23 mars dernier, Meghan Markle a décidé d’assortir son manteau à col châle gris et sa jupe longue verte (de circonstance) avec un pull couleur crème signé… Victoria Beckham. Pull qu’elle adore et qu’elle porte même sur les photos officielles de ses fiançailles dévoilées au mois de décembre sur Instagram. « Elle avait l’air tellement belle dans mon pull », a même confié Victoria au Guardian.

© Meghan Markle à Belfast avec son pull signé Victoria Beckham. - BELGA



Parce que le rouge à lèvres fétiche de Meghan Markle a été nommé en son honneur

Le rouge à lèvres préféré de Meghan Markle ne serait autre que le « Charlotte Tilbury Revolution lipstick in Very Victoria ». Un produit dont la teinte nude, mate et légèrement taupe a été nommé en l’honneur de Victoria Beckham. Et ce n’est sûrement pas un hasard.

Parce que Meghan Markle s’inspire de sa (précédente) coupe de cheveux

Si Victoria Beckham a récemment coupé ses longueurs afin d’avoir un carré long – une coupe d’ailleurs baptisée Pob et qu’elle l’abordait durant ses années Spice Girls – elle a longtemps opté pour un chignon flou et bohème. Une coupe que l’on voit souvent sur l’Américaine de 36 ans. Un bon moyen d’être chic sans être stricte. Deux caractéristiques qui rapprochent encore un peu plus les deux nouvelles amies.

Quant à la question brûlante de la robe de mariée, Victoria Beckham aurait nié être l’heureuse élue. De quoi étouffer les rumeurs pour de bon ? Au vu de leur relation naissante - et gagnante - rien n’est moins sûr…