Beauté & Mode Soleil agressif, eau chlorée de la piscine ; en été, nos cheveux en voient de toutes les couleurs. Pourtant, il existe quelques astuces toutes simples pour éviter de trop les maltraiter.

Jochen Vanhoudt, un coiffeur très connu en Flandre, a livré quelques conseils à nos confrères du Standaard .

Selon lui, il est très important de protéger nos cheveux contre les UV , comme on le ferait avec notre peau. Pour ce faire, il existe plusieurs produits qui disposent d'un indice de protection solaire. Selon son type et sa couleur de cheveux, on peut trouver un produit tout à fait approprié. Nous avions établi une liste dans cet article . Attention : comme pour la crème solaire, il convient d'en remettre régulièrement au cours de la journée.

Dès qu'on se baigne dans une piscine ou dans la mer, on rince immédiatement ses cheveux en sortant . Le professionnel conseille également de mouiller ses cheveux avant de plonger dans l'eau. "Les cheveux agissent comme une éponge. S'ils sont déjà gorgés d'eau, ils assimileront moins de sel et de chlore".

Quand le soleil "tape" trop, on n'hésite pas à porter un chapeau ou une casquette pour une protection complète. Cela fera non seulement du bien à nos cheveux mais également à notre cuir chevelu qui est en première ligne face aux rayons du soleil.

Durant sa longue carrière dans le milieu de la coiffure, il a souvent dû rattraper les erreurs de ses clients. Il met donc en garde contre l'utilisation d'un spray éclaircissant qui donne un effet "coup de soleil aux cheveux". "Il ne faut surtout pas utiliser un spray éclaircissant puis aller prendre un bain de soleil directement après. En effet, ils contiennent du peroxyde qui peut affecter les cheveux en cas d'exposition prolongée au soleil. J'ai déjà dû couper à plusieurs reprises les cheveux de mes clients qui avaient été brûlés par le soleil".

Finalement, Jochen Vanhoudt conseille d' appliquer un masque hydratant et nourrissant si nos cheveux nous paraissent trop secs. Une solution toute simple que l'on peut aisément mettre en oeuvre à la maison. En revanche, si vos cheveux sont vraiment trop abîmés, il conseille de prendre rendez-vous chez un coiffeur qui pourra vous proposer des traitements plus forts et redonner de la vigueur à vos cheveux.